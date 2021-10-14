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مدرب بطل النيجر: نسعى لإظهار قدراتنا أمام الأهلي.. وغياب الشناوي غير مؤثر

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مدرب بطل النيجر: نسعى لإظهار قدراتنا أمام الأهلي.. وغياب الشناوي غير مؤثر مدرب بطل النيجر: نسعى لإظهار قدراتنا أمام الأهلي.. وغياب الشناوي غير مؤثر

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أكد زاكاري إبراهيم، المدير الفني لفريق الحرس الوطني بطل النيجر، أن مواجهة الأهلي تعتبر فرصة كبيرة لإظهار قدراتهم.

وأوضح زاكاري في تصريحات تلفزيونية: «مواجهة الأهلي فرصة كبيرة لإظهار شخصيتنا وقدراتنا والمواجهة صعبة بكل تأكيد»، مضيفا «سيحضر ما يقرب من ٧ آلاف متفرج في مباراة الأهلي».

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأخطر بين صفوف القلعة الحمراء، مشيرًا: «الشناوي أقوى عناصر الأهلي والغيابات لن تؤثر على الفريق الأحمر».

وأكد أن الجنوب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي هو من أفضل المدربين في إفريقيا.

المصرى اليوم

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