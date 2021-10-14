إبراهيم حسن: صفقة القرن انتهت بعد انتقالي أنا وحسام للزمالك

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أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن انتقال عبدالله السعيد، من النادي الأهلي إلى الزمالك، ليس صفقة قرن.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية: «انتقال عبدالله السعيد من الأهلي إلى الزمالك ليس صفقة قرن، صفقة القرن هي انتقال حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك»

وأضاف: «صفقة القرن هي انتقالنا من الأهلي للزمالك، بعد 22 عامًا داخل القلعة الحمراء، ونجحنا في قيادة النادي الأبيض للفوز بالعديد من البطولات».

وأشار: «هل صفقة القرن لاعب لعب في الأهلي ثلاثة أو اربع مواسم، لم يتألق سوى اخر موسم، ثم ينتقل للزمالك!»، مضيفًا: «صفقة القرن انتهت بعد انتقالي أنا وحسام إلى الزمالك».

من جهة أخرى، أكد إبراهيم حسن أن حسام حسن كان يستحق تدريب للمنتخب الوطني الأول خلفًا لحسام البدري.

وقال حسام حسن: «حسام حسن، كان يستحق أن يتولى تدريب المنتخب الوطني خلفًا لحسام البدري، وهذا ليس رأيي بل رأي الجماهير المصرية في جميع الاستفتاءات»

وأضاف: «من يقول أن حسام حسن، حماسي فقط؟!، أقول له أنت تتحدث عن أسطورة كلاعب ومدرب، ومن يقول ذلك، شخص كاره لحسام حسن، وخائف من نجاحه».