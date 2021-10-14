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إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب الأولمبي

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إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب الأولمبي

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هاجم إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، اتحاد الكرة، بسبب عدم اختيار حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، لتدريب الأول خلفًا لحسام البدري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية: «اتحاد الكرة كل مرة يتعاقد مع مدرب لا يعمل سواء كان مصريًا أجنبيًا وذلك من أجل ابعاد حسام حسن، عن تدريب المنتخب».

وأضاف: «المسؤلون عن المنظومة الرياضية خائفين من نجاح حسام حسن مع المنتخب».

وتابع: «المسؤولون عن الكرة المصرية خائفين أيضًا من ارتباط الجماهير بحسام حسن، مثلما حدث مع الراحل محمود الجوهري»، مؤكدًا: «هناك بعض الأشخاص يرغبون في أن ينسب أي نجاح لهم، وأن يكونوا دائمًا في الصفوف الأولى في أي نجاح».

وأكد إبراهيم حسن أنه يرفض هو وشقيقه حسام حسن، فكرة تدريب المنتخب الأولمبي.

وقال إبراهيم حسن: «لن نقبل تدريب المنتخب الأولمبي، (احنا عدينا تلك المرحلة)»، مضيفا: «حسام حسن، هو المدرب المصري الوحيد الذي تولى تدريب منتخب عربي، بالاضافة إلى الراحل محمود الجوهري».

وأضاف: «حسام حسن بأسمه وتاريخه والانجازات التي حققها كمدرب، وهو الذي كان يستحق تولي تدريب المنتخب الأول، فهو قادر على بناء جيل جديد للمنتخب».

وأشار: «أنا وحسام حسن من أكثر اللاعبين الذين لعبوا مباريات دولية مع منتخبات بلادهم، والجهاز المعاون لنا، طارق سليمان، لعب كأس عالم، وحسن مصطفى، فاز بالعديد من البطولات مع الأهلي ومنتخب ، وعماد المندوه، من أفضل مدربي حراس المرمى في مصر، علي أي أساس تم تقييم الجهاز المعاون لحسام حسن؟!».

المصرى اليوم

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