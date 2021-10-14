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أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع النادي الأبيض من قيد اللاعبين الناشئين.

وقال حامد في تصريحات تليفزيونية: «الفيفا منع الزمالك من قيد الناشئين بسبب قضية حسام أشرف».

وواصل: «توجهت لاتحاد الكرة المصري اليوم واجتمعت مع أحمد مجاهد وأخرج لي الخطاب من الفيفا والذي كشف فيه عن منع النادي من قيد اللاعبين الناشئين بسبب قضية حسام أشرف».

وأضاف: «بالنسبة لحسام أشرف نفسه فلا مشكلة عليه ويمكن قيده بشكل طبيعي في قائمة الناشئين».