أخبار عاجلة

عاجل | مليون ريال عقوبة التفحيط للمرة الرابعة -
محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي» -
إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة -
الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا -
إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك -
43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس قطاع الناشئين يكشف أزمة جديدة في

Print
رئيس قطاع الناشئين يكشف أزمة جديدة في الزمالك رئيس قطاع الناشئين يكشف أزمة جديدة في

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منع النادي الأبيض من قيد اللاعبين الناشئين.

وقال حامد في تصريحات تليفزيونية: «الفيفا منع الزمالك من قيد الناشئين بسبب قضية حسام أشرف».

وواصل: «توجهت لاتحاد الكرة المصري اليوم واجتمعت مع أحمد مجاهد وأخرج لي الخطاب من الفيفا والذي كشف فيه عن منع النادي من قيد اللاعبين الناشئين بسبب قضية حسام أشرف».

وأضاف: «بالنسبة لحسام أشرف نفسه فلا مشكلة عليه ويمكن قيده بشكل طبيعي في قائمة الناشئين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك

إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك

فقرات بدنية قوية في مران الزمالك بمشاركة طارق حامد

فقرات بدنية قوية في مران الزمالك بمشاركة طارق حامد

تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الزمالك

تقسيمة قوية بين اللاعبين في مران الزمالك

هوكي الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة بورفؤاد في دوري 2005

هوكي الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة بورفؤاد في دوري 2005