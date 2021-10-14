450 جنيها لكبار السن .. موعد صرف تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2021

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موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2021.. سيطرت خلال الساعات الماضية على موقع «جوجل» في الوقت الذي أعنت وزارة التضامن الاجتماعي على بدء صرف معاش تكافل وكرامة يوم السبت المقبل، واللذي يستفيد منه أكثر من 3 مليون أسرة و800 ألف أسرة من المحتاجين من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والمرأة المعيلة.

- الدخول على الرابط من هنــــــا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

- تسجيل الرقم القومي واستكمال باقي البيانات.

- الضغط على كلمة «استعلام«لتظهر النتيجة التي يتعرف منها الوحدة الاجتماعية المسجل بها، واسم المواطن والمبلغ المستحق له.

أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن أن الدولة المصرية تنظر للمواطنين بكل فئاتها وتسعي لتقديم الدعم للجميع الطفل والشباب والمرأة ثم المسنين اللذين يجدون حاليا رعاية خاصة من الحكومة.

وقال مستشار وزيرة التضامن لبرنامج «أخر ساعة» على قناة إكسترا نيو.أن جهود الوزارة لدعم كبار السن من الأسر بدأت ببرنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لمن تجاوز سن 65 سنة المواطنين يحصل على دعم 450 جنيها ضمن شروط البرنامج الذ وضعته وزارة التضامن.

وأضاف أن هذا الدعم ضم عدد كبير من الأسرة منذ عام 2015 خاصة المسنين وذوى الإعاقة، كما تم إعفاء كبار السن الذين تجاوز السن السابعين من أجرة المواصلات العامة.

تعرف أيضا على الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة