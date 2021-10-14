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نجم فرنسا لليد: منتخب مرشح للتتويج بميدالية أولمبية العام المقبل

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نجم فرنسا لليد: منتخب مصر مرشح للتتويج بميدالية أولمبية العام المقبل نجم فرنسا لليد: منتخب مرشح للتتويج بميدالية أولمبية العام المقبل

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قال نديم ريملي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لكرة اليد، إن منتخب يمتلك فريق عظيم، لديهم مدرب قوي أيضًا، وبعض اللاعبين يسطع نجمهم، موضحًا أنهم يتحسنون في كل منافسة عن التي تسبقها.

وأضاف ريملي، في تصريحات تليفزيونية، أن منتخب مصر يعمل بجد في المستقبل، ويمثلون خطورة على كل فريق يواجهونه، مشيرًا إلى أن الفرنسي واجه مصر في مباراة كانت صعبة للغاية عليه، وواجه الكثير من الصعوبات خلال المباراة.

وتابع أن منتخب مصر لعب بشكل جيد جدًا خاصة وأن كل لاعب بالفريق معروف جيدًا ومشهور، ومنتخب فرنسا كان يعرف أنها محفوفة بالمخاطر، مشيرًا إلى أن منتخب مصر لا يحتاج لنصيحته لتتويج بميدالية أولمبية، خاصة وأنهم مرشحون لذلك العام المقبل، لكن عليهم العمل الجيد والمستقبل سيكون باهرًا بالنسبة لهم.

المصرى اليوم

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