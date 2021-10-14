خالد لطيف: أبوريدة ومجاهد سبب أزمات اتحاد الكرة.. وأرشح طاهر لرئاسة الجبلاية

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يرى خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، أن هانى ابوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، هما سبب الازمات التي تتواجد في الجبلاية حاليا.

وقال خالد لطيف، خلال تصريحات تليفزيونية: «أبوريدة ومجاهد، هما سبب أزمات اتحاد الكرة، هناك بعض الأمور مثل اللائحة التي لم تظهر حتى الآن وتولى اللجان للاتحاد المصرى لكرة القدم خلال السنين الماضية بسبب عدم الاتفاق على لائحة واعتمادها في الاتحاد الدولى لكرة القدم».

وأشار: «أرشح المهندس محمود طاهر لرئاسة الجبلاية خلال المرحلة المقبلة، فهو لديه خبره إدارية واقتصادية كبيرة قادرة على تطوير كرة القدم عقب الفترة الماضية».