أحمد حسام ميدو: أنا مكتشف مرموش.. واستغربت من البدري لعدم ضمه

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أكد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب الوطني الأسبق أن انطلاقة الفراعنة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة كانت رائعة ومميزة، وكيروش مدرب كبير ورائع.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بتألق عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني مع المنتخب.

وقال ميدو:«اكتشفت مرموش في وادي دجلة ومنحته الفرصة وعمره 18 عاماً فقط وكنت مندهشاً من عدم انضمامه للمنتخب في ولاية حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنة».

وأضاف: «كيف يتم تجاهل لاعب في الدوري الألماني؟ الأمر كان غريباً بالنسبة لي وأعتقد أن قرار كيروش بمنح مرموش الفرصة كان موفقاً للغاية».

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب المحليين في قمة الإرهاق بسبب تلاحم المواسم، مؤكدا أن المنتخب سيعتمد على اللاعبين المحترفين بشكل أكبر لحين ثبات قوام الفراعنة.