تخفيض إنتاج هاتف iPhone 13 لهذا السبب

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كشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن أن شركة «آبل» قد تخفض من إنتاج الهاتف الذكي الجديد «آيفون 13» بسبب نقص الشرائح.

وبحسب الوكالة، فإن «الشركة تعتزم إنتاج 90 مليون هاتف ذكي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021».

وأضافت: «ومع ذلك، سيتم إنتاج عدد أقل من الأجهزة لأن شركاء أشباه الموصلات لا يمكنهم توفير شرائح كافية».

وكانت شركة آبل Apple قد أعلنت رسميا عن مؤتمر جديد تقيمه يوم 18 أكتوبر 2021 الموافق يوم الاثنين المقبل، أي بعد عدة أيام وهو المؤتمر المتوقع أن تكشف خلاله عن أجهزة ماك جديدة تتضمن غالبا الإصدار الجديد المنتظر من ماك بوك برو بالمعالج الجديد من تصنيعها Apple Silicon، بالإضافة للجيل الثالث من سماعات الأذن اللاسلكية ايربودز AirPods وربما بعض الأجهزة الأخرى.

جدير بالذكر أن العديد من الشركات حول العالم تواجه أزمة بسبب نقص الشرائح الالكترونية والذي دفع العديد منهم إلى تقليل خطوط الانتاج ورفع الاسعار للتعويض عن قلة المبيعات والذي ظهر بشكل كبير في إنتاج السيارات وأسعارها في الفترة الاخيرة.