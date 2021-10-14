أخبار عاجلة

عاجل | مليون ريال عقوبة التفحيط للمرة الرابعة -
محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي» -
إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة -
الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا -
إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك -
43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكنيسة الأسقفية تشارك في معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم

Print
الكنيسة الأسقفية تشارك في معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم الكنيسة الأسقفية تشارك في معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية إذ يقام تحت وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا بأرض المعارض.

من جانبها قالت نانسي فايق مديرة الجناح إن معروضات الكنيسة الأسقفية تتضمن المشغولات الخشبية والمطعمة بالصدف بالإضافة لمشاركة وادى شوب التابع للكنيسة حيث يعرض قطعًا من إنتاج اللاجئين تشتمل على قطع يدوية مختلفة من الشنط والأخشاب والمفارش والمكرمية.

وأضافت: يضم الجناح أيضًا مركز بولاق التابع للكنيسة حيث يشارك بالمفروشات القطنية والمطرزة يدويًا.

كان الرئيس عبدالفتاح قد زار معرض تراثنا وتبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم؛ لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية

مساعد الخارجية الأسبق: السيسي يعظم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية

محلل سياسي يشرح أهمية القمة الثلاثية باليونان بحضور الرئيس السيسي

محلل سياسي يشرح أهمية القمة الثلاثية باليونان بحضور الرئيس السيسي

صبحي :الرئيس السيسي يولي اهتمام خاص برفع وعي الشباب

صبحي :الرئيس السيسي يولي اهتمام خاص برفع وعي الشباب

وزير العدل: الرئيس السيسي الداعم الأكبر للمرأة المصرية

وزير العدل: الرئيس السيسي الداعم الأكبر للمرأة المصرية