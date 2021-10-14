الكنيسة الأسقفية تشارك في معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم

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تشارك وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية إذ يقام تحت وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا بأرض المعارض.

من جانبها قالت نانسي فايق مديرة الجناح إن معروضات الكنيسة الأسقفية تتضمن المشغولات الخشبية والمطعمة بالصدف بالإضافة لمشاركة وادى شوب التابع للكنيسة حيث يعرض قطعًا من إنتاج اللاجئين تشتمل على قطع يدوية مختلفة من الشنط والأخشاب والمفارش والمكرمية.

وأضافت: يضم الجناح أيضًا مركز بولاق التابع للكنيسة حيث يشارك بالمفروشات القطنية والمطرزة يدويًا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد زار معرض تراثنا وتبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم؛ لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.