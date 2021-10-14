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فينجادا يوضح سبب عدم حضوره قرعة الدوري

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فينجادا يوضح سبب عدم حضوره قرعة الدوري فينجادا يوضح سبب عدم حضوره قرعة الدوري

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كشف البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سبب عدم حضوره قرعة الدوري الممتاز، التي أقيمت أمس الأول الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال فينجادا، في تصريحات تليفزيونية: «لم أحضر قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل بسبب انشغالي بالعمل داخل الجبلاية ولن يوجد استفاده من الحضور».

وأوضح: «مباراة الاهلى والزمالك في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز هي الاقوى في انطلاق البطولة وهذا الامر سوف يساعد الجهاز الفنى لاختيار أفضل العناصر».

المصرى اليوم

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