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حالة من التخبط الاداري يعيشها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة الماضية، وهو ما ظهر في الوفد الثالث الذي سافر إلى كينيا، مساء الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم الوفد المسافر إلى كينيا كل من الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي يتولى رئاسة بعثة الفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

واستمرارًا للفشل الإداري في الزمالك، سافر اللاعبون الدوليين إلى كينيا، دون ارتداء الزي الرسمي الخاص بالنادي، في سقطة كبيرة للجهاز الإداري للقلعة البيضاء.

يذكر أن مسؤولى القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، يدرسون تغيير الجهاز الإداري، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.