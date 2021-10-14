أخبار عاجلة

محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي» -
إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة -
الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا -
إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك -
43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

عاجل | 87 دعوى مرورية تستقبلها المحاكم يوميا

Print
عاجل | 87 دعوى مرورية تستقبلها المحاكم السعودية يوميا عاجل | 87 دعوى مرورية تستقبلها المحاكم يوميا
استقبلت محاكم الدرجة الأولى في جميع المناطق 56.895 دعوى قضائية عامة خلال الـ66 يومًا الماضية من العام 1443، بينها 5.731 دعوى مرورية تشكل 10.1% من إجمالي القضايا العامة الواردة للمحاكم، بمعدل 87 دعوى يوميا.

وبحسب المؤشرات القضائية التفاعلية الصادرة عن وزارة العدل استقبلت محاكم الدرجة الأولى في كافة مناطق المملكة 56.895 قضية عامة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 1443، شكلت القضايا الواردة إلى محاكم الرياض ومكة المكرمة والشرقية نسبة 74% من إجمالي القضايا، فيما سجلت منطقتا الباحة ونجران أقل عدد قضايا.

القضايا العامة الواردة لمحاكم الدرجة الأولى

أكثر القضايا العامة ورودا

في المحاكم الابتدائية

مطالبة مالية

28.511 50.1%

دعوى منقول

13.760 13.2%

دعوى مرورية

5.731 10.1%

عقار

4.549 8%

دعاوى أخرى

3.540 6.2%

إثباتات عامة

667 1.2%

الطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة ونحوها

137 0.2%

الرياض

18.326

مكة المكرمة

16.549

المدينة المنورة

3.943

الشرقية

7.246

القصيم

1.573

عسير

3.468

تبوك

1.058

حائل

824

الحدود الشمالية

609

جازان

1825

نجران

377

الباحة

419

الجوف

678

56.895 الإجمالي


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية