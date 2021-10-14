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استقبلت محاكم الدرجة الأولى في جميع المناطق السعودية 56.895 دعوى قضائية عامة خلال الـ66 يومًا الماضية من العام 1443، بينها 5.731 دعوى مرورية تشكل 10.1% من إجمالي القضايا العامة الواردة للمحاكم، بمعدل 87 دعوى يوميا.

وبحسب المؤشرات القضائية التفاعلية الصادرة عن وزارة العدل استقبلت محاكم الدرجة الأولى في كافة مناطق المملكة 56.895 قضية عامة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 1443، شكلت القضايا الواردة إلى محاكم الرياض ومكة المكرمة والشرقية نسبة 74% من إجمالي القضايا، فيما سجلت منطقتا الباحة ونجران أقل عدد قضايا.

القضايا العامة الواردة لمحاكم الدرجة الأولى

أكثر القضايا العامة ورودا

في المحاكم الابتدائية

مطالبة مالية

28.511 50.1%

دعوى منقول

13.760 13.2%

دعوى مرورية

5.731 10.1%

عقار

4.549 8%

دعاوى أخرى

3.540 6.2%

إثباتات عامة

667 1.2%

الطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة ونحوها

137 0.2%

الرياض

18.326

مكة المكرمة

16.549

المدينة المنورة

3.943

الشرقية

7.246

القصيم

1.573

عسير

3.468

تبوك

1.058

حائل

824

الحدود الشمالية

609

جازان

1825

نجران

377

الباحة

419

الجوف

678

56.895 الإجمالي