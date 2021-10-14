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كشفت شبكة نتفليكس أن المسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار أو Squid Game، أصبح ظاهرة عالمية، حيث جذب 111 مليون مشاهد في شهره الأول، ومحطما رقم مسلسل «بريدجيرتون» ويصبح المسلسل الجديد الأكثر مشاهدة على نتفليكس، حيث يعتبر أول دراما كورية يتم تصنيفها كأفضل عرض لمجموعة البث التي تعمل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مسلسل بريدجيرتون قد حقق 82 مليون مشاهد في غضون 28 يومًا وتصدر قائمة نتفليكس للمسلسلات الأكثر مشاهدة، والتي تم إصدارها في نهاية سبتمبر.وفقاً لفوربس.

وتحسب شركة نتفليكس عدد المشاهدات استنادًا إلى الحسابات التي شاهدت عرضًا لمدة دقيقتين على الأقل، لذلك من غير المعروف عدد الأشخاص الذين شاهدوا مسلسل لعبة الحبار «Squid Game» بكامله.

ويُقدم المسلسل الذي أنتج باللغة الكورية، والذي يعرض الجانب الاجتماعي المظلم، مجموعة من الأشخاص المثقلين بالديون يتنافسون في مجال ألعاب للأطفال للحصول على فرصة لكسب الملايين نقدًا، مع عواقب مميتة. حيث قال المخرج هوانغ دونغ هيوك في بيان على نتفليكس: «باعتبارها لعبة للبقاء على قيد الحياة، فهي دراما ترفيهية إنسانية».

وتم عرض مسلسل Squid Game لأول مرة في 17 سبتمبر وتصدر بسرعة أفضل عشرة مسلسلات على نتفلكس، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس قال إن الشركة لم تكن تعلم أن المسلسل الكوري الجنوبي كان سيحقق نجاحًا عالميًا. ومع ذلك، بعد أسبوع ونصف من عرضه لأول مرة، أفاد ساراندوس أن أعداد المشاهدين أظهرت أن هناك «فرصة لأن يكون أكبر مسلسل لنا على الإطلاق».

وازدهرت أيضا مبيعات السلع المعروضة في هذا المسلسل، بما في ذلك الحلوى الكورية «دلغونا» Dalgona والأحذية الرياضية البيضاء سهلة الارتداء من «Vans».

وأدى مسلسل لعبة الحبار Squid Game، الذي يضخم تأثير كوريا الجنوبية الهائل بشكل متزايد على الثقافة الشعبية العالمية، أيضًا إلى زيادة المبيعات، من الحلوى الكورية الهشة Dalgona. كما نظم المركز الثقافي الكوري في الإمارات عرضًا ترفيهيًا مناسبًا للعائلة لبعض ألعاب الإثارة الشعبية، الثلاثاء، دون عواقب مميتة.

وحظي المسلسل كذلك بنصيبه من الجدل في مصر، بسبب مشاهده الخطيرة بينما تورط مزود خدمة الإنترنت SK Broadband في دعوى قضائية مع نتفليكس بزعم أن العرض الناجح لمنصة البث أدى إلى زيادة في حركة استخدام البيانات بالشبكة.



وقالت شبكة نتفليكس في تقريرها الأخير إن الشعبية المتزايدة للمسلسلات الكورية مثل «Kingdom» و«Vincenzo» و«Squid Game» أدت إلى «زيادة المبيعات والتوظيف مع موجة الثقافة الكورية». إذ تصدر فيلم «Space Sweepers، الذي حصد 26 مليون مشاهدة في الربع الأول من عام 2021، قائمة Netflix Global Top 1 لمدة ستة أيام. وفي الربع الذي سبق ذلك، استحوذ مسلسل الإثارة الكوري»Sweet Home«على اهتمام 22 مليون مشاهد. وأدت شعبية المحتوى الكوري إلى قيام نتفليكس باستثمار 500 مليون دولار على المحتوى لهذا العام وحده.

فيما يلي بعض الارقام التي حققها المسلسل وفقا لفوربس:



- وفقًا لموقع FlixPatrol، وهو موقع إلكتروني يوفر تصنيفات عالمية للعروض على نتفليكس، تصدر مسلسل Squid Game أكثر إصدارات نتفليكس مشاهدة لمدة 23 يومًا في الإمارات العربية المتحدة، حسبما سجل في 13 أكتوبر 2021.

- دفع المسلسل متسوقي الأزياء إلى البحث عن منصة التسوق Lyst. ففي غضون أيام من إصدار العرض، قفزت عمليات البحث عن أحذية رياضية سهلة الارتداء بنسبة 145% على منصة التسوق للأزياء العالمية وارتفع الطلب على الملابس الرياضية المستوحاة من الموضة القديمة وسترات المرجل الحمراء والقمصان ذات الأرقام البيضاء بنسبة 97% و62% و35% على التوالي.

- 255 المبلغ الإجمالي للاعبين الذين تم إقصاؤهم خلال اللعبة الأولى في سلسلة البقاء على قيد الحياة، حيث تم تجميع 21.15 مليون دولار من الجوائز المالية في ذلك الوقت.

- شركة Vans للاحذية الرياضية سهلة الارتداء الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع الماضي على منصة Lyst، بينما زاد الطلب على اللون الأزرق المخضر بنسبة 130% أسبوعًا بعد أسبوع. وشهدت مبيعات أحذية Vans البيضاء ارتفاعًا بنسبة 7800% منذ بدء العرض على نتفليكس، وفقًا لبيانات منصة Sole Supplier.

- أكثر من 690 ألف منشور على انستجرام يحتوي على الهاشتاغ «squidgame» حتى وقت كتابة هذه السطور.

- زادت الجائزة المالية 836 دولارًا لكل لاعب على مدار العقود الثلاثة من الألعاب.

- هناك 3.8 مليون اشتراك مدفوع في نتفليكس في كوريا اعتبارًا من نهاية عام 2020.

- وفقًا لصحيفة كوريا تايمز، عرض الرئيس الفخري للحزب الوطني الثوري، هوه كيونغ يونغ، مبلغ 85 ألف دولار لشراء رقم هاتف رجل قال إنه تعرض لسيل من المكالمات والرسائل بعد عرضه في المسلسل الشهير.