جازان : ضبط شخصين تسببا في حادث نتج عنه وفاة مواطنة
توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية منها،...
جدة: يُمن لقمان
07 ربيع الأول 1443 هـ
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر،...
حائل: الوطن، واس
07 ربيع الأول 1443 هـ
استقبل رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل...
المدينة المنورة: الوطن
07 ربيع الأول 1443 هـ
حددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، الخميس، موعداً نهائياً لإغلاق أقدم وأشهر محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة...
الأحساء: عدنان الغزال
07 ربيع الأول 1443 هـ