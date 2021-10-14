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جازان : ضبط شخصين تسببا في حادث نتج عنه وفاة مواطنة

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ضباب على الشرقية وأتربة وغبار على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية منها،...

6b67f27866.jpgجدة: يُمن لقمان
deda35236f.jpg07 ربيع الأول 1443 هـ

حائل: القبض على شخص طعن مقيما بآلة حادة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر،...

icon-byline.pngحائل: الوطن، واس
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس

استقبل رئيس ⁧ جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

إغلاق أقدم محطة مواقف سيارات أجرة بالأحساء

حددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، الخميس، موعداً نهائياً لإغلاق أقدم وأشهر محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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