حالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة من اليوم إلى الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 14 أكتوبر إلى الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة اليوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30-40% تقريباً.

ويشهد يومي الجمعة والسبت ارتفاع الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 14 أكتوبر إلى الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الخميس 14 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 15 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة السبت 16 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الاحد 17 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 18 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والصغرى 25 درجة.

ويتوقع أن تكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 88% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 35% إلى 40% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 14 أكتوبر إلى الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.