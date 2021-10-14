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أوضح عامل المعرفة أحمد العرفج أن سبب ارتفاع العقار في الرياض هو وجود الفرص الاستثمارية والوظيفية العالية، وأشاد بمعالجة وزارة الإسكان لهذا الارتفاع، وذلك بزيادة الوحدات السكنية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الدكتور البروفيسور فهد الخضيري، تحدَّث من خلاله عن الفوائد والطريقة الصحيحة للمشي. وقد وصفه العرفج بأنه يمثل واجهة حضارية للسعودية.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب "لم يُخلق مثله في البلاد" للكاتب فواز الشريف، وقال إنه كتاب يجمع بين اللغة الأدبية والهم الرياضي، وهواجس كرة القدم التي لا تنتهي.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للأستاذة "حصة الجار الله"، الذي أوضحت فيه طريقتها في تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية عبر قناتها في اليوتيوب.

ومن خلال فقرة المشي مع العرفج فقد مشى مع العرفج لاعب النصر "عبدالفتاح عسيري" الذي أوضح أن علاقته بالمشي قوية، وأن حارات جازان تشهد له بكل خطوة مشاها.

وفي سياق سيرة وتر ظهرت في البرنامج السيدة "قمر التونسية"، زوجة الشاعر "لطفي زيني"، وبيّنت أجواء النص الغنائي الشهير "اليوم يمكن تكوني نفس سعيدة"، وكيف كتبها الشاعر، وكيف غناها طلال مداح -رحمهم الله-.