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الخولي يكشف كواليس بعثة المصري في كمبالا لمواجهة بطل أوغندا بالكونفدرالية

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الخولي يكشف كواليس بعثة المصري في كمبالا لمواجهة بطل أوغندا بالكونفدرالية الخولي يكشف كواليس بعثة المصري في كمبالا لمواجهة بطل أوغندا بالكونفدرالية

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قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إنه يثق في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي سلطات الموارد الأوغندي، بذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الكونفدرالية، لتسهل مهمته في مباراة الإياب.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه لا توجد أي صعوبات واجهت الفريق في أوغندا منذ وصوله، موضحًا أن كل الأمور بكمبالا على ما يرام.

واستكمل تصريحاته، أن مباراة العودة ستقام في الإسكندرية، يوم 23 أكتوبر، موضحًا أن مباريات المصري بالدوري الممتاز الموسم الجديد ستقام على ملعب برج العرب.

واختتم تصريحاته «رحيل أحمد رفعت عن المصري إلى فيوتشر، يثبت أنه لن يرتدي قميص الفريق إلا إذا كان اللاعب يُريد النادي، ومن المستحيل أن يُبقي النادي على لاعب لا يرغب في البقاء به».

المصرى اليوم

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