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الإسماعيلي: لم يتم إبلاغنا بموعد ومكان مباراة الأهلي

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الإسماعيلي: لم يتم إبلاغنا بموعد ومكان مباراة الأهلي الإسماعيلي: لم يتم إبلاغنا بموعد ومكان مباراة الأهلي

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قال على أبوجريشة، رئيس لجنة الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن الفريق خاض معسكر طويل تحت قيادة طلعت يوسف، تخلله 5 مباريات ودية، مشددًا على الفوائد العديدة التي تحققت من خلال هذا المعسكر.

وأضاف أبوجريشة، خلال مداخلة تلفزيونية أنه يتوسم خيرًا في نتائج الإسماعيلي بالموسم المقبل عن الماضي، على الرغم من صعوبة المنافسة بالدوري الجديد.

وتابع أن المنافسة ستكون قوية بين الأندية، خاصة وأن الجميع دعم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، موضحًا أن مباراة فريقه أمام الأهلي ستشهد حضور الجماهير بـ1000 لكل مشجع، بينما لم يتم إبلاغ النادي بموعد المباراة ومكان إقامتها.

وأوضح أبوجريشة أنه لا بد من إقامة المباراة على ملعب الإسماعيلية، خاصة وأنه لا يوجد ما يدعو لإقامة المباراة خارج الإسماعيلية، في ظل العلاقات الطيبة مع الأهلي، مشددًا أن رابطة الأندية مهمتها تسوية الأزمات السابقة.

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