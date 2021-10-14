أخبار عاجلة

محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي» -
إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة -
الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا -
إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك -
43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

نجيب ساويرس: لولا كورونا لاستضفنا نجوم عالميين في مهرجان الجونة

Print
نجيب ساويرس: لولا كورونا لاستضفنا نجوم عالميين في مهرجان الجونة نجيب ساويرس: لولا كورونا لاستضفنا نجوم عالميين في مهرجان الجونة

لاقتراحات اماكن الخروج

اكد المهندس نجيب ساويرس أن الدورات القادمة للمهرجان ستكون أسهل من الدورات السابقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة الجونة: «أرى الأعوام القادمة أسهل، والفضل في ذلك يرجع لانتشال التميمي، لأنه معروف بشدة في الأوساط السينمائية العالمية».

وأضاف: «الأهم أن نتخلص من المفاهيم السطحية عن المهرجان، والتي تحدث بسبب التركيز الشديد على المظاهر. من الصعب الحصول على أحدث أفلام العام، وإقناع أصحاب تلك الأفلام بالحضور».

وختم: «لولا لكنا قد استضفنا العديد من النجوم العالميين. أثبتنا أنفسنا على مدار السنوات الماضية، والأهم هو التجديد في السنوات القادمة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

السعودية تسجل 49 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 49 إصابة جديدة وحالتين وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا