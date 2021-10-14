نجيب ساويرس: لولا كورونا لاستضفنا نجوم عالميين في مهرجان الجونة

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لاقتراحات اماكن الخروج

اكد المهندس نجيب ساويرس أن الدورات القادمة للمهرجان ستكون أسهل من الدورات السابقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة الجونة: «أرى الأعوام القادمة أسهل، والفضل في ذلك يرجع لانتشال التميمي، لأنه معروف بشدة في الأوساط السينمائية العالمية».

وأضاف: «الأهم أن نتخلص من المفاهيم السطحية عن المهرجان، والتي تحدث بسبب التركيز الشديد على المظاهر. من الصعب الحصول على أحدث أفلام العام، وإقناع أصحاب تلك الأفلام بالحضور».

وختم: «لولا فيروس كورونا لكنا قد استضفنا العديد من النجوم العالميين. أثبتنا أنفسنا على مدار السنوات الماضية، والأهم هو التجديد في السنوات القادمة».