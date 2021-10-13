الكنيسة الكاثوليكية تشارك في تكريم عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا

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شاركت الكنيسة الكاثوليكية، ممثلة في الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية، والشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس، في تكريم عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

وقدم الأب برنابا درع التكريم باسم الكنيسة الكاثوليكية للدكتور ماهر، العميد السابق، لتعاونه في تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بمنطقة الدلتا.

الجدير بالذكر أن وثيقة الأخوة الإنسانية أكدت على أن الأديان تدعو في طياتها للسلام والعيش، وإدراك الجميع حول العالم أن الحوار والتفاهم، ونشر ثقافة التسامح، وقبول الآخر، والتعايش بين الناس.