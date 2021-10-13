النيابة الإدارية تحقق في تعدي تلميذ على زميله بـ«موس» داخل فصل في الدقهلية

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بدأت نيابة أجا الإدارية تحقيقاتها في الشكوى التي تقدمت بها والدة أحد التلاميذ بالصف الرابع الابتدائي بـ مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية ، والتي اتهمت فيها المسؤولين فى المدرسة بالإهمال الجسيم، ما ترتب عليه قيام أحد التلاميذ بالتعدى على نجلها بشفرة «موس» داخل الفصل وأثناء اليوم الدراسي الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استلزم خياطته بـ (14) غرزة.

وقال بيان لهيئة النيابة الإدارية إن المستشار هاني عبدالواحد- مدير نيابة أجا الإدارية أمر بقيد البلاغ بالقضية رقم ٧٣٩ / ٢٠٢١، واستمعت المستشارة أميرة راشد رئيس النيابة، على الفور، لأقوال الشاكية صباح اليوم.

وأضاف البيان أنه بالعرض على المستشار عزت أبوزيد- رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية وموافاته بما ستسفر عنه فور انتهاء إجراءات التحقيق.