"آل الشيح" يعلن إطلاق جدول الفعاليات الكبرى والمركز الإعلامي لـ"موسم الرياض"

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اجتمع مع مجموعة من الفنانين الشعبيين واتفق معهم على وجودهم بفعاليات عدة

أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق المركز الإعلامي لـ‫#موسم_الرياض، مشيرًا في تغريدة على حسابه بتويتر إلى أنه سيكون إضافة لوسائل الإعلام بخدماته المتنوعة، داعيًا للتسجيل على الرابط الآتي: ‏⁦‪geamediaportal.wsmco.sa/ar‬⁩

وتفصيلاً، أعلن المستشار "آل الشيخ" جدول الفعاليات الكبرى في ‫#موسم_الرياض بعد الافتتاح إلى نهاية شهر أكتوبر؛ إذ سيتم تدشين الفعاليات بمسيرة الموسم في الـ20 من أكتوبر الجاري بحفلة عالمية، وفي اليوم التالي 21 أكتوبر انطلاق منطقة البوليفارد، و22 أكتوبر انطلاق واجهة الرياض، فيما سيكون انطلاق ملاهي ونتروندرلاند في 26 أكتوبر الجاري.

واجتمع "آل الشيخ" اليوم مع مجموعة من الفنانين الشعبيين، واتفق معهم على وجودهم في فعاليات عدة في موسم الرياض، وقال في تغريدة: "إن شاء الله، الفن الشعبي جزء مهم من نشاطات الموسم".

من جهة أخرى، حضر رئيس هيئة الترفيه اليوم اختتام اختيار بعض المواهب من منصة مطلوب بالتعاون مع شركة روتانا.

وأعرب "آل الشيخ" عن تفاؤله بالاختيارات متمنيًا لهم التوفيق في فعاليات موسم الرياض.