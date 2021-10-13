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لـ قيس سعيد : تدعم جميع خطوات الحفاظ على الاستقرار في تونس

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السيسي لـ قيس سعيد : مصر تدعم جميع خطوات الحفاظ على الاستقرار في تونس لـ قيس سعيد : تدعم جميع خطوات الحفاظ على الاستقرار في تونس

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أجرى الرئيس عبدالفتاح مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكداً دعم لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر و تونس ، ومؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.

المصرى اليوم

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