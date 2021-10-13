الصدر يرد على «الإطار التنسيقي»: السلم الأهلي في العراق لن يتزعزع

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رد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على تحذيرات «الإطار التنسيقي» الذي يضم أحزابًا وفصائل شيعية مسلحة، بشأن تأثير نتائج الانتخابات على السلم الأهلي.

وكتب الصدر على حسابه في تويتر: «لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق».

وأضاف: «أوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة».

وتابع الصدر: «إننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان. سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته».