خبير سياحي: الأقصر تحتوي على ثلث آثار العالم

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قال هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرف شركات السياحة، إن محافظة الأقصر فقط تحتوي على ثلث آثار العالم، مشيرًا إلى أن مصر دولة غنية بالآثار بصورة كبيرة للغاية، مؤكدًا ضرورة تسويق الآثار من خلال استخدام الوسائل الرقمية، لأن هذا من شأنه أن يزيد العائدات من السياحة.

وتابع «بيتر»، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن رقمنة السياحة مهم للغاية، لأنه يتيح للمواطن أو للسائح حجز تذكرة الطيران أو الإقامة من خلال الإنترنت في وقت سريع للغاية.

وأضاف أن تركيا لا تمتلك آثارًا بصورة مماثلة لمصر، ورغم ذلك استطاعت أن تجذب 51 مليون سائح، أما مصر فأكبر عائد تحقق وصل لـ14 مليار دولار، وهذا يعني أننا لدينا مشكلة كبيرة جدًا في التسويق للسياحة.