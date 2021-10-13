وكيل التعليم الجديد بكفرالشيخ يضع ضوابط للعملية (تفاصيل)

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عقد المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأربعاء، اجتماعًا لمديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، بحضور المهندس خالد البربري، وكيل المديرية،و المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمحاسب إبراهيم خضر، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بعقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، وعقد اجتماع شهري مع ذوي الاحتياجات الخاصة عاملين وطلاب لتذليل العقبات مع التأكيد على ان يكون لهم موقع الاجتماع بالدور الارضي، موجهاً بتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس الخاصة،والتعليم العام، وإعادة توزيع المعلمين لسد العجز، والالتزام بالمعايير والضوابط المقررة لاختيار مديرى ووكلاء المدارس والموجهين، وتنفيذ مسابقة أوائل الطلبة في كل المراحل.

كما وجه وكيل الوزارة،بتحميل النسخة الإلكترونية من الكتب المدرسية، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية لأعياد الاخوه المسيحيين، والإعلان عن موعد زيارات أولياء الأمور في المدارس في مكان ظاهر.

وقال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، سيتم عقد بروتوكول مع مديرية الزراعة للتوسع في التشجير داخل وخارج المدارس، إضافة الاستعانة بالتعليم الزراعي والمشاتل المنتشرة بها، وتفعيل جميع الأنشطة لجذب الطلاب، وتفعيل دور مجالس الاباء والامناء والمعلمين، وعقد تدريبات لتنمية روح المواطنة والانتماء والولاء لدى الطلاب، ومحاربة الارهاب الفكرى، ومكافحة التنمر، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وحظر العقاب البدني،ومكافحة الدروس الخصوصية، والتأكيد على غلق أبواب المدارس عقب الطابور وفي نهاية اليوم الدراسي.

وأكد عبدالله، أنه وجه بحصر حالات الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات وبحث حالتهم واعداد كشوف بها، وتكليف مندوب خاص بكل مدرسة لتجميع الطلبات الخاصة بالمدرسة وعرضها على الإدارة والمديرية إذا لزم الأمر، والانتهاء من التطعيم لجميع العاملين، وتطعيم طلاب المرحلة الثانوية، والتشديد على التباعد الاجتماعي بالفصول والإجراءات الاحترازية، وعدم استخدام أي مقررات غير مقررات الوزارة، ومنع الدعاية لأي كتب ومقررات خارجية، وتشجيع توظيف القنوات التعليمية ،والتأكيد على ترشيد الطاقة والمياه والموارد المتوفرة في المنشآت التعليمية، وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا أثناء اليوم للطلاب والمعلمين، وحظر التدخين بالمدارس والمنشآت التعليمية، وتفعيل مجموعات التقوية والقرار الوزاري 193 لسنة 2020، وحظر جمع أي مبالغ من أولياء الأمور، والالتزام بالكتاب الدوري رقم 32 بتاريخ 12/10/2021 بشأن ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس لجميع المراحل للعام الدراسي 2021/2022ـ، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية.