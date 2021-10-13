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خبيرة تغذية: مريض السمنة يعاني من نفسية هشة

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خبيرة تغذية: مريض السمنة يعاني من نفسية هشة خبيرة تغذية: مريض السمنة يعاني من نفسية هشة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للتعرف على الأسباب التي أدت لزيادة الوزن، لوصف العلاج المناسب لخفض الوزن، مشيرة إلى أن مريض السمنة الذي لديه شهية مرتفعة يزيد وزنه بالتدريج، وعلاج هذا الأمر يكون من خلال غلق الشهية.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المرأة تفقد القدرة على حرق 50 سعرة حرارية بداية من عمر الـ30 عامًا، ولذلك هناك ضرورة لزيادة معدل الحرق لدى المرأة، وفي نفس الوقت وصف فيتامينات معينة، حتى لا يتضرر الوجه أو يتساقط الشعر.

ولفتت إلى أن مريض السمنة لديه نفسية هشة، ولذلك هناك ضرورة أن يحصل على دعم نفسي سواء من إخصائي التغذية أو من المحيطين به، لأن دعم مريض السمنة نفسيَا من شأنه أن يساعد على خفض الوزن.

المصرى اليوم

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