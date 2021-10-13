رئيس رابطة الأندية: نعمل لصالح الكرة المصرية.. وسننفذ اللوائح على الكل

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قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري، إن الرابطة في أي دولة تكون معنية بشؤون الدوري الممتاز، وتنظيم هذه البطولة وحقوق الرعاية والتكافؤ بين أندية الدوري، وكذلك تكون مسؤولة عن أي بطولة أخرى تنظمها الرابطة، مؤكدا أن «الرابطة تعمل لمصلحة الكرة المصرية ومصلحة الأندية».

أضاف دياب، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الرابطة أصرت على أن تكون لوائح مسابقة الدوري العام، ولائحة العقوبات والانضباط، واضحة دون أي تأويل، حتى لا يكون فيها أي استثناءات.

وواصل «الرابطة تثق في الحكام المصريين ولجنة الحكام برئاسة الكابتن عصام عبدالفتاح، ونتفاءل بالموسم القادم بأن تتم إدارة شؤون الحكام بشكل مختلف، لدينا أمل كبير أن يكون الموسم إجمالًا مختلفًا عما كنا عليه في السابق، وإن شاء الله ربنا يقدرنا أن ننفذ اللوائح على الكل لصالح الكل».