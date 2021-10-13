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سفير البحرين يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب

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سفير البحرين يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب سفير البحرين يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب

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ترأس هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اجتماع الدورة (57) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وناقش الاجتماع عددًا من المشروعات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة والتي ستعرض في اجتماعات الدورة 32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي ستعقد غدًا الخميس بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العربي في الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

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