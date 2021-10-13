عرض عرائس وأمسية في المسرح المتنقل بأمبركاب في أسوان

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، للوصول بالخدمات الثقافية للمناطق الحدودية والنائية، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، بقرية أمبركاب بنصر النوبة، حيث تضمنت ثانى أيام الفعاليات محاضرة بعنوان «الصمت الزوجي» ألقتها ريهام منصور، وأشارت إلى أن الصمت الزوجي أو«الخرس الزوجي» مشكلة يعاني منها بعض الأزواج، وهي مؤشر على فتور العلاقة الزوجية وجمودها، موضحة مفهوم الصمت الزوجى أو السكوت السلبي للزوجين، وأن غياب لغة الحوار بينهما وانشغال أو تشاغل كل منهما عن الآخر بأموره الخاصة، وضعف التفاعل اللفظي والعاطفي يكون نتيجة لعدم وجود قواسم مشتركة بينهما، وأن أسباب الصمت الزوجي قد تكون «شخصية، إجتماعية، إقتصادية وسياسية»، مشيرة إلى أن علاج الصمت الزوجى يأتى بتعزيز ثقافة التواصل الفعال، وفنون الحوار بين الزوجين، والاحترام المتبادل بينهم، كذلك التعبير عن مشاعر الحب والإشباع العاطفي بجميع وسائله اللفظية والمادية والحسية، التوافق النفسي وتنمية روح الانسجام.

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها محمود سنارى، بدوى محمد، واكتشاف مواهب في «الشعر والغناء» من أطفال القرية، إلى جانب ورشة مشغولات يدوية «تابلوهات تطريز» للمدربة أم كلثوم منير، وورشة فنية «أشكال بورق الكانسون» للمدربة شيماء طه وعمل ساعة حائط وأشكال من الفاكهة، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، ومكتبة متنقلة للأطلاع، وفى الختام تم تقديم عرض مسكات وعرائس بعنوان «سعيد والصدق» للفنان موسى محمد، يحكى عن صفة الصدق.