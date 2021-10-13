محافظ البحر الأحمر: خروج مصابي حريق مهرجان الجونة من المستشفى

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كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل حريق مهرجان الجونة الذي حدث صباح اليوم الأربعاء.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد: «الحريق بسيط، حدث بسبب ماس كهربائي، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالحماية المدنية فور وقوع الحادث، والتي سيطرت على الموقف خلال 30 دقيقة».

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابات بسيطة تراوحت ما بين 10 إلى 11 حالة اختناق، مؤكدا خروج جميع الحالات من المستشفى.

وأكد محافظ البحر الأحمرأن المهرجان سيقام في موعده غدا دون تأجيل، مشيرا إلى أن تنظيم المهرجان دليل على نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا، فضلا عن التأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأشار حنفي إلى أن مؤشرات موسم السياحة جيدة جدا، في ظل توافد معظم الجنسيات للبحر الأحمر، معلقا «النسب عالية الحمد له، والموسم مختلف تمام عن العام الماضي».

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الغردقة تتمتع بالحظ الأكبر من موسم السياحة حتى الآن، مؤكدا أن المحافظة ترفع درجة الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول ابتداء من شهر أكتوبر.

وحول الاستجابة لعلاج طالبة مصابة بفشل كلوي، قال حنفي: «علمت الموضوع من مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلت مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي قالت لي حقها تتعالج في بلدها، وسنتكفل بالأمر»، مشيرا إلى أن الطب الوقائي تواصل مع أسرة الفتاة بعد دقائق من محادثتي مع وزيرة الصحة لتوفير العلاج الذي سيتخطى 300 ألف جنيه.