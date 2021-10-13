يهرب من كاليفورنيا.. إيلون ماسك مالك «تسلا» للسيارات ينقل المقر الرئيسي للشركة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» في الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، الذي عقد منذ أيام، أنه سيتم نقل مقر الشركة الرئيسي إلى أوستن بولاية تكساس الأمريكية، لكن لم يكشف عن موعد الانتقال الرسمي، حيث يشجعه على الفكرة معدلات الضرائب المنخفضة والسياسات السلسلة في الولاية، مشيرًا أن الشركة لن تتخلى عن مبناها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما تسعى إلى رفع الإنتاج في مصنعها «فريمونت» الواقع في كاليفورنيا بنسبة 50 في المائة.

وخلال المؤتمر، قدمت الشركة تواريخ إطلاقها للطراز القادم، وكان من المفترض أن تبدأ في إنتاج السيارة «Cybertruck» هذا العام، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022 مع تكثيف إطلاق السيارات بكميات كبيرة حتى عام 2023، وقد تم تأجيل السيارة «رودستر»، التي كان من المقرر إطلاقها في عام 2020 إلى عام 2023، وكان قد تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2017.

لم تكن تلك التصريحات هي المرة الأولى التي يقترح فيها «ماسك» الانتقال إلى تكساس، ومنذ بداية انتشار جائحة كورونا العام الماضي، هدد الرئيس التنفيذي بمغادرة كاليفورنيا بعد أن جعلت قيود الوباء الصارمة التي فرضتها الولاية، تزيد صعوبات الإنتاج للسيارات، ثم بدأت «تسلا» في الانكماش والتراجع في صناعة السيارات بالولاية.

ورغم ذلك يصر إيلون ماسك على عدم التخلي عن المصنع، وقال في الاجتماع السنوي، حسب الموقع المتخصص في السيارات «Car and driver»، إن تسلا ستتوسع في كاليفورنيا، بهدف زيادة الإنتاج في مصنعها هناك والذي يقع في مدينة «فريمونت» بالولاية بنسبة 50%.

على عكس ما حدث عندما هدد بالمغادرة العام الماضي، لم يشر «ماسك» إلى أي خلافات سياسية أو متعلقة بالوباء مع كاليفورنيا، وبدلاً من ذلك، أشار إلى تكلفة المعيشة في الولاية، قائلاً: «من الصعب على الناس تحمل تكاليف المنازل، ويتعين على الكثير من الناس القدوم من أماكن بعيدة». وتابع: «من الصعب على الناس تحمل تكاليف الانتقال من منازلهم إلى المصنع، فهم يأتون من أماكن بعيدة، لكن يقع مصنعنا في أوستن على بعد 5 دقائق من المطار و15 دقيقة من وسط المدينة».

يعتقد ماسك أن ظروف العمل والمعيشة في تكساس ستسمح للشركة بأن تصبح أكثر إنتاجية، وسيشمل المقر الجديد بناء مصنع لصناعة بطاريات الليثيوم أيون «Gigafactory»، بجانب نهر كولورادو، الواقع في الولاية التي تحمل نفس الاسم، وتخطط الشركة أيضًا لإنشاء ممر خشبي ومسار للمشي لمسافات طويلة سيكون مفتوحًا للجمهور.

يذكر أنه بعد الخلافات التي وقعت بين الشركة والمسؤولين في كاليفورنيا، في 2020، عبر «ماسك» عن انزعاجه بتغريدة حينها قائلًا: «بصراحة، هذه هي القشة الأخيرة، ستنقل تيسلا الآن مقرها الرئيسي إلى تكساس فورًا، وإذا احتفظنا بنشاط التصنيع في (فيرمونت)، فيعتمد ذلك على كيفية التعامل مع (تيسلا) في المستقبل، وشركتنا هي آخر شركة سيارات متبقية في كاليفورنيا».