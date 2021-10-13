«كيا» تطرح سيارة «فورتي سيدان» الجديدة بحلول عام 2022

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تمنح شركة «كيا» الكورية، سيارتها «فورتي سيدان» المدمجة بعض التجديدات لتطل أفضل في عام 2022 وستتضمن السيارة تصميمًا خارجيًا محدثًا وتصميمات عجلات جديدة وتقنية محدثة. وفي الداخل، تتوفر الآن شاشة عرض معلومات وترفيه مقاس 10.3 بوصة، والاتصال بـ «Apple CarPlay» اللاسلكي و«Android Auto» قياسي.

فيما قالت الشركة، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «caranddriver»، ستطرح للبيع قريباً، حيث حاولت إعادة إحياء سيارتها حيث اعتبرتها نموذج لم ينتهي بعد، وتعمل الشركة على تحديث سيارتها المدمجة «فورتي» أيضًا، بتصميم جديد ومزيد من التكنولوجيا لإبقائها في المنافسة مع الوافدين الجدد مثل «هوندا سيفيك» 2022 الجديدة و«فولكس فاجن جيتا» 2022 المحدثة.

تتضمن تحديثات التصميم الخاصة بالسيارة هذا العام شبكة علوية معدلة أضيق من قبل بالإضافة إلى عناصر إضاءة خارجية محدثة ومصدات أمامية وخلفية معاد صياغتها وتصميمات جديدة للعجلات وجناح خلفي متوفر حديثًا. في موديلات «GT» و«GT-Line»، يتم تثبيت مصابيح الضباب «LED» الجديدة في الشبكة السفلية؛ تأتي هذه الطرازات أيضًا مع مصابيح خلفية «LED» فريدة من نوعها.

وفي الداخل، تمت ترقية السيارة بتصميم وحدة تحكم مركزية جديد، تتخلص من فرامل الانتظار اليدوية القديمة لفرامل إلكترونية، مما يوفر مساحة أكبر للتخزين. أصبح التنجيد المصنوع من الجلد الصناعي خيارًا متاحًا الآن، وكذلك منفذ «USB» في المقعد الخلفي لشحن الهواتف الذكية.

يشهد رصيد أمان السيارة بعض الترقيات لعام 2022 بعدد من المميزات مثل مساعدة السائق المتاحة هذا العام، إذ كانت الأساسيات مثل الكبح الآلي للطوارئ والمساعدة في الحفاظ على الممرات قياسية بالفعل، لكن ميزة المساعدة التي تتبع المسار تنضم إلى ورقة المواصفات هذا العام أيضًا.

وتمت ترقية نظام الكبح الآلي في حالات الطوارئ للسيارة لمراقبة كل من المشاة وراكبي الدراجات، في محاولة للحد من حوادث سياراتها التي تسير بنظام «الطيار الآلي»، ويمكن الآن لنظام التنبيه عبر حركة المرور الخلفية أن يضغط على الفرامل.

ويتوفر الآن نظام جديد للتحكم التكيفي يستخدم بيانات الملاحة للتنبؤ بالمنحنيات القادمة في الطريق ويبطئ تلقائيًا سرعة السيارة في التحضير، هذه الميزة قيد الاستخدام بالفعل في بعض طرز «كيا» و«هيونداي» كما أنها تراقب حدود السرعة المعلنة، بالإضافة إلى هذه الميزة الجديدة، يمكن أيضًا طلب سيارة بنظام يمكنه تحذير السائق إذا كان الخروج من السيارة غير آمن بسبب اقتراب ازدحام المرور.

لم تتغير مجموعة نقل الحركة ومكونات الهيكل، وتعمل معظم الموديلات بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 147 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار مدته 8.1 ثانية إلى 60 ميلاً في الساعة. يظل طراز فورتي «GT» جزء من المجموعة، يأتي بمحرك توربيني بقوة 201 حصان وسعة 1.6 لتر وأربع أسطوانات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات أو يدوي بست سرعات. يبدأ سعر طراز «فورتي» من 20،085 دولارًا، بينما سيكلف الطرازان «LXS» حوالي 20،585 دولارًا و«GT-Line» حوالي 22،285 دولارًا على التوالي، ومن المقرر أن يبدأ طراز «GT» الرياضي بسعر 24،485 دولارًا.