بعد إعلان استمراره في القلعة الحمراء.. الأهلي يدعم موسيماني «طريقنا واحد»

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أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الأربعاء عن استمرار الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني للفريق ليغلق بذلك الجدل المشتعل في الأيام الأخيرة حول اقتراب رحيل مدربه.

وأعلن مسؤولو النادي الأهلي رسمياً اليوم أنه تم الاتفاق مع موسيماني على استكمال عقده الحالي مع النادي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

وفي دعم كبير للمدرب من جانب النادي نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر صفحة «فيسبوك» صورة كبيرة لـ موسيماني داخلها عدة صور صغيرة له وكتبت فوقها: «طريقنا واحد.. وهدفنا واحد»، في رسالة دعم كبيرة للمدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة المقبلة.

كان موسيماني بدوره عبر عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن .

ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، بعدما حصد الفريق تحت قيادة موسيماني اللقب القاري في آخر موسمين.