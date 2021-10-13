وزير التعليم عن مواعيد زيارة أولياء الأمور للمدارس: «الدكتور بيرفض دخول أهل العيان غرفة العمليات»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «الفترة الأخيرة شهدت حالة عدم انضباط وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، لذا تم وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة».

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، الأربعاء، أن «مش بنعمل حاجة جديدة، مظنش أنه ينفع الناس تدخل ولا تتصرف بهذا الشكل، وأي مكان تعليمي له قدسية، وعلينا أن نوفر للأبناء مكان مناسب للتعليم بعيدا عن أي تشتت، وغير مقبول أن أولياء الأمور يدخلوا المدرسة في أي وقت ويعطلوا سير العملية التعليمية أو يحتكوا بالمدرسين».

وتابع: «هنعمل نظام لدخول أولياء الأمور للمدرسة، الشخص يطلب مقابلة في وقت معين ولهدف معروف في مكتب مدير المدرسة، دخول الأهالي للفصول ممنوع، الدخول للحوش ممنوع، زي بالظبط لما الدكتور يرفض يدخل أهل العيان غرفة العمليات، في ضوابط لحماية الأبناء وهيئة التدريس والأهالي خاصةً أننا في فترة انتشار كورونا، الفوضى وصلت لدرجة أن في طفل للأسف الشديد يموت، ولذلك هذا القرار كان ضروريا».