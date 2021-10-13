4 وجهات محتملة لـ«صلاح» في حالة رحيله عن ليفربول

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يتواصل الحديث داخل جدران آنفيلد التاريخي عن سير المفاوضات بين الدولي المصري محمد صلاح وإدارة ليفربول حول الاتفاق على بنود العقد الجديد.

وتسعى إدارة الريدز إلى حسم ملف تجديد صلاح نظرًا لتأثيره الهجومي في مسيرة ليفربول وقدرته على التواجد ضمن كبار الدوري الإنجليزي ، فيما تحدثت عدة تقارير صحفية عن وجود خلاقات حول عدد من البنود وهو ما قد يُعجل برحيل الدولي المصري.

ويعد محمد صلاح ضمن أبرز اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي وهو ما جعله صفقة شتوية مقترحة لعدد من الأندية التي تعاني من أزمات هجومية.

وفي التقرير التالي، يستعرض المصري أبرز الوجهات المحتملة لصاحب الـ29 عاما، وفقًا لعدد من التقارير الصحفية الأوروبية.

برشلونة.. الخيار الأول

قالت عدة صحف كتالونية مقربة من إدارة برشلونة أن رئيس النادي لابورتا، يرى في محمد صلاح الحل الأمثل لمواجهة المشاكل الهجومية في تشكيلة البارسا.

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وتتميز صفقة صلاح بأنها ستكون في المتناول ماديًا ويمكنه أن يكون واجهة دعائية بعد رحيل نجوم الصف الأول مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي جريزمان.

البقاء في إنجلترا

أظهر المصري قدرة فائقة في التعامل مع الكرة الإنجليزية وهو ما ساهم في عودة ليفربول إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ومن الطبيعي أن يكون محمد صلاح هدفًا لعدد من الأندية المحلية الكبرى في مقدمتهم مانشستر سيتي حيث زعمت «توك سبورت» أن إدارة فريق جوارديولا مستعدة لدفع 100 جنيه إسترليني للحصول على خدمات اليساري.

وتجدد الحديث عن تجربة جديدة لـ صلاح في البريميرليج، مع استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل الذي يرغب في عقد صفقات كبرى

العودة إلى إيطاليا

دائمًا ما تتحدث الصحف الإيطالية عن وجود رغبة لدى نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات هداف الدوري الإنجليزي في النسخة قبل الماضية.

محمد صلاح في مباراة يوفنتوس بالدوري الإيطالي - صورة أرشيفية

إدارة نادي السيدة العجوز تراه سلاحًا فعالًا لاستعادة لقب الكالتشو والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بديل مبابي

قال الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات الشهير، أن اهتمام باريس سان جيرمان السابق بالحصول على خدمات محمد صلاح قد يتجدد خلال الفترة المقبلة.

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وسيكون صلاح بديلًا للفرنسي كيليان مبابي في حالة إتمام مفاوضاته والرحيل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني .