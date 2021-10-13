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بالقوس والسهام.. رجل يقتل أشخاصًا عدة ويصيب آخرين بالنرويج

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بالقوس والسهام.. رجل يقتل أشخاصًا عدة ويصيب آخرين بالنرويج بالقوس والسهام.. رجل يقتل أشخاصًا عدة ويصيب آخرين بالنرويج
الشرطة اعتقلت الشخص الذي نفَّذ الهجوم بمفرده.. ولم تعلن هويته

بالقوس والسهام.. رجل يقتل أشخاصًا عدة ويصيب آخرين بالنرويج

قالت الشرطة النرويجية إن أشخاصًا عدة قُتلوا اليوم الأربعاء، وأُصيب آخرون، على يد رجل استخدم قوسًا وسهامًا لشن هجمات في بلدة كوجسبيرغ النرويجية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة إن المشتبه به اعتُقل بعد الهجوم الذي وقع في وقت متأخر يوم الأربعاء في بلدة كونغسبيرغ على بُعد 50 ميلاً (80 كيلومترًا) جنوب غرب العاصمة أوسلو.

وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: "تم القبض على الرجل. ومن المعلومات المتوافرة لدينا الآن نفَّذ هذا الشخص هذه الأعمال بمفرده". مضيفًا بأنه "أصاب أشخاصًا عدة وقَتل العديد".

ولم تُعطِ الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نُقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

وقال المسؤول في الشرطة إنه لا يجري حاليًا البحث عن أشخاص آخرين.

ونُقل المصابون إلى المستشفى إلا أن أي معلومات لم تتوافر حول أوضاعهم أو هوياتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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