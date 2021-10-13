محافظ الفيوم يتفقد أعمال طريق الربع دائري أبشواي - جبل سعد

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عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الفيوم ومركزي أبشواي ويوسف الصديق، قام محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، بأن جولة المحافظ التفقدية لأعمال الطريق الربع دائري أبشواي / جبل سعد، تأتى في إطار حرص المحافظ الدائم على المتابعة الدورية، للمشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو القائمة بالفعل على أرض المحافظة، سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على مستوى الإنجاز بها والخدمات التي تقدمها على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الطريق الربع دائري يبدأ قبل مدخل مدينة أبشواي بالطريق السياحي الفيوم / أبشواي، وصولاً إلى جبل سعد بمركز يوسف الصديق بطول 3،7 كم، وعرض 20 م، بهدف تيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي والعمل على سهولة تنقلات المواطنين، وفك التكدسات والاختناقات المرورية.

وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لأعمال الطريق الربع دائري، على تنفيذ الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً، وطبقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية بإشراف المتخصصين، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل متكامل من طبقات رصف، وأعمال إنارة، وشكل جمالي لمداخل ومخارج الطريق، وعمل اللافتات المرورية الإيضاحية.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة أبشواي بتكثيف أعمال النظافة داخل المدينة والقرى، والعمل على إظهار أبشواي بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، فضلاً عن العمل لتيسير الحركة المرورية تسهيلاً على الطلاب والمواطنين، لحين استكمال الأعمال النهائية للطريق الدائري ودخوله الخدمة بكامل طاقته.