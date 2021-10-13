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هل يجوز العمل في الصيام على أقرب بلد؟.. الإفتاء تجيب

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هل يجوز العمل في الصيام على أقرب بلد؟.. الإفتاء تجيب هل يجوز العمل في الصيام على أقرب بلد؟.. الإفتاء تجيب

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أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاده (هل يجوز العمل في الصيام على أقرب بلد)؟.

وأوضح أمين الفتوى، قائلاً: «الذى عليه الفتوى في دار الإفتاء أن الساعات إذا بلغت 18 ساعة فإنها تتحول حينئذ إلى صيام أهل مكة، أما إذا نقص عن 18 ساعة.. فإما أن تستطيعى صيام هذه الساعات، أو تعجزى، فالأمر يدور ما بين الصيام والعجز، فإذا لم تستطيعى فافطرى، وصومى بعد ذلك في الزمن الذي هو أقل».

وتابع الشيخ محمد وسام : «وإذا كان مجلس الإفتاء في بلدك يفتى بجواز ما تقولين من نسبة العمل في الصيام بأقرب بلد، فافعلى ذلك ولا حرج عليك.. لماذا؟ لأن هذه الامور الخلافية والنوازل المستجدة قد يختلف فيها العلماء وتتنوع فيها الأنظار وتتعدد فيها الاجتهادات».

المصرى اليوم

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