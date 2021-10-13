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فاز فريق الناشئات لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الترسانه (ب) بنتيجة 0/3، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء بالملاعب المفتوحة بالنادي ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الأول لبطولة منطقة الجيزة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16/25، 6/25، 10/25.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور فرق :صيد الدقي والترسانة (ب) والطالبية (أ) والشيخ زايد.

وأشاد عبدالرحمن فتحي المدير الفني للفريق بمستوى جميع اللاعبات لتميز أدائهن خلال المباراة وإصرارهن على تحقيق الفوز.

وقرر المدير الفني منح اللاعبات راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباتة يوم الجمعة المقبل، استعدادا لاستكمال مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن يلاقي ناشئات الطائرة نظيره صيد الدقي بالجولة الثالثة من الدور ذاته السبت المقبل في تمام السادسة مساءا بملاعب نادي الترسانة.