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برشلونة يضحي بقائد الفريق من أجل كيسي ميلان

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برشلونة يضحي بقائد الفريق من أجل عيون كيسي ميلان برشلونة يضحي بقائد الفريق من أجل كيسي ميلان

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يبحث نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة عن تدعيم صفوفه ببعض الصفقات على أمل العودة من جديد لدرب الانتصارات بعد الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن أن الهدف المقبل لمسؤولي برشلونة هو نجم خط وسط فريق ميلان الإيطالي فرانك كيسي.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الإفريقي المميز بات هدفاً مهماً لمسؤولي البارسا خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الروسونيري.

ووفقاً لهذه التقارير فإن النجم الذي قررت إدارة برشلونة التصحية به هو لاعب وسط الفريق والقائد سيرجيو بوسكيتس.

ويرغب برشلونة في التخلص من الحرس القديم أو القطط السمان أصحاب الرواتب المرتفعة في الفريق وعلى رأسهم قائدي الفريق جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

المصرى اليوم

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