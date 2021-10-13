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الشيخ رمضان عبدالمعز: «احتفلوا بمولد النبي.. وكلوا حلاوة»

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الشيخ رمضان عبدالمعز: «احتفلوا بمولد النبي.. وكلوا حلاوة» الشيخ رمضان عبدالمعز: «احتفلوا بمولد النبي.. وكلوا حلاوة»

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دعا الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قائلًا «فلنحتفل بمولد هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله به».
واستشهد «عبدالمعز» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأربعاء بالآية القرآنية: «منّ الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلوا عليهم آيات ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة».

وتابع: «علينا الاحتفال بالمولد النبي ونخلي الجميع يفرح لمولده ونقول للدنيا كلها ذلك، أعلنوا الفرح والسرور فنحن نحتفل بمولد الرسول، كلوا حلاوة وافرحوا وفرحوا أبنائكم».

واستطرد: «علينا أن نعرف أولادنا بخصائص وسمات وصفات هذا النبي الكريم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، والدعوة دائمًا اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجمع بيننا وبينه لأننا آمنا به ولم نراه».

المصرى اليوم

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