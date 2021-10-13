المصري يرصد مكافآت خاصة للفوز على الموارد المائية الأوغندي

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رصد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، في أوغندا، مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطي عقبة سلطات الموارد المائية الأوغندي في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ويلتقي المصري مع سلطات الموارد الأوغندي في الثالثة عصر السبت المقبل، على ستاد سانت ماري كيتندي بكمبالا، ضمن مباريات ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص محمد الخولي على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتقديم مستوى مميز وتحقيق الفوز في ضربة البداية في البطولة الافريقية، كما وعدهم بصرف مكافآت خاصة حال تحقيق الفوز بالمباراة.

يذكر أن بعثة المصري تضم 18 لاعباً هم، في حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، الناشئ كريم علاء

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن على، إسلام عطية، محمد جريندو محمد عنتر

خط الهجوم: زياد فرج، أوستين أموتو، حسين رجب.