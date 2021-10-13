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الدبيبة: تسلمنا ليبيا «جسما ميتا» بديون تجاوزت 100 مليار دينار

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الدبيبة: تسلمنا ليبيا «جسما ميتا» بديون تجاوزت 100 مليار دينار الدبيبة: تسلمنا ليبيا «جسما ميتا» بديون تجاوزت 100 مليار دينار

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أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أنه تسلم وحكومته المسؤولية في ليبيا قبل نحو خمسة أشهر بديون متراكمة تجاوزت الـ100 مليار دينار.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر في مدينة الزنتان، قال الدبيبة: «الوضع صعب.. لقينا ليبيا جسما ميتا، وكل المشاريع متوقفة في كل القطاعات مثل الكهرباء والطرق وغيرها».

وأضاف: «تولينا المهمة والديون على البلاد تجاوزت 100 مليار دينار متراكمة من الحكومات السابقة».

ووعد بتوفير السيولة النقدية للزنتان بدءا من الغد، مشيرا إلى أن الوضع بهذه المدينة لا يصل إلى معاناة مدن أخرى.

وتابع: «لديكم أخوة في مناطق أخرى حالتهم صعبة، وسنقف معكم ونرص الصفوف، وسنخرج من الوضع الذي نعيشه بالعمل والإرادة وليس الأمر كلاما تحفيزيا».

المصرى اليوم

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