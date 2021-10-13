أخبار عاجلة

حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع طفل وجزار صدمهما قطاران في بني سويف

Print
مصرع طفل وجزار صدمهما قطاران في بني سويف مصرع طفل وجزار صدمهما قطاران في بني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل ومسن مصرعهما، الأربعاء، إقر تعرضهما لحادثين اصطدام قطارين بهما، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أن الطفل يُدعى «عدى. م. ذ» 14 سنة،«8 سنوات، مقيم مركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أنه أثناء محاولة الطفل من المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاه، أصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، اثناء عودته لمنزله من المدرسة حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الابتدائي.

وفي الحادث الثاني لقي جزار مصرعه، اثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن المتوفي يدعى «عويس م. ا» 45 سنة، مقيم مركز ببا ويبلغ 45 سنة من عمره، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى تحرير محضر بالحادث.

يشار إلى ان مركز ببا قد شهد الأسبوع الماضي 3 وفاة اثر اصطدام قطارات بأشخاص ما بين مزلقانات ببا وسدس وطنسا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث طرق بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث طرق بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في 5 حوادث تصادم بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في 5 حوادث تصادم بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 10 في 3 حوادث طرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 10 في 3 حوادث طرق بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا

إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا