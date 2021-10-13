مصرع طفل وجزار صدمهما قطاران في بني سويف

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لقي طفل ومسن مصرعهما، الأربعاء، إقر تعرضهما لحادثين اصطدام قطارين بهما، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام قطار به قرب مزلقان الفواريقة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تبين أن الطفل يُدعى «عدى. م. ذ» 14 سنة،«8 سنوات، مقيم مركز ببا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أنه أثناء محاولة الطفل من المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاه، أصطدم به القطار وتسبب في وفاته في الحال، اثناء عودته لمنزله من المدرسة حيث تبين أنه طفل في الصف الثالث الابتدائي.

وفي الحادث الثاني لقي جزار مصرعه، اثر اصطدام قطار به قرب مزلقان محطة ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن المتوفي يدعى «عويس م. ا» 45 سنة، مقيم مركز ببا ويبلغ 45 سنة من عمره، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى تحرير محضر بالحادث.

يشار إلى ان مركز ببا قد شهد الأسبوع الماضي 3 حوادث وفاة اثر اصطدام قطارات بأشخاص ما بين مزلقانات ببا وسدس وطنسا.