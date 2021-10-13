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عودة التدريس بحلقات تحفيظ القرآن حضوريا

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الفيصل يطلع على إستراتيجية البريد

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير البريد السعودي بالمنطقة...

91957686b9.jpgجدة : الوطن
f60bb08779.jpg07 ربيع الأول 1443 هـ

رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس

استقبل رئيس ⁧ جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

إغلاق أقدم محطة مواقف سيارات أجرة بالأحساء

حددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، الخميس، موعداً نهائياً لإغلاق أقدم وأشهر محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

القصيم : السجن 15 عاما بحق ممارس صحي بمواطنة

علمت "الوطن" أن المحكمة الجزائية في بريدة بالقصيم أصدرت حكما إبتدائيا في حق ممارس صحي يعمل في أحد مستسفيات منطقة القصيم، وذلك...

icon-byline.pngبريدة :الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

تشغيل طريقين يؤديان لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار.من...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

2.7 مليون مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير

أعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري، بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

الشورى ينتقد ارتفاع تذاكر رحلات الطيران الداخلية

انتقد أعضاء مجلس الشورى أسعار التذاكر لرحلات الطيران الداخلية ونقص الرحلات في بعض المطارات. وقال عضو المجلس المهندس إبراهيم آل...

icon-byline.pngالرياض : عبدالله فلاح
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : القبض على شخص ارتكب جنائية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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