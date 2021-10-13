عودة التدريس بحلقات تحفيظ القرآن حضوريا
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير البريد السعودي بالمنطقة...
استقبل رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل...
حددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، الخميس، موعداً نهائياً لإغلاق أقدم وأشهر محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة...
القصيم : السجن 15 عاما بحق ممارس صحي تحرش بمواطنة
علمت "الوطن" أن المحكمة الجزائية في بريدة بالقصيم أصدرت حكما إبتدائيا في حق ممارس صحي يعمل في أحد مستسفيات منطقة القصيم، وذلك...
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار.من...
أعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري، بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل...
الشورى ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية
انتقد أعضاء مجلس الشورى أسعار التذاكر لرحلات الطيران الداخلية ونقص الرحلات في بعض المطارات. وقال عضو المجلس المهندس إبراهيم آل...
مكة : القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...