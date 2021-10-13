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«الرعاية الصحية» بالأقصر: استخدام جهاز الـ Ligasure لأول مرة لاستئصال الحصوات المرارية

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«الرعاية الصحية» بالأقصر: استخدام جهاز الـ Ligasure لأول مرة لاستئصال الحصوات المرارية «الرعاية الصحية» بالأقصر: استخدام جهاز الـ Ligasure لأول مرة لاستئصال الحصوات المرارية

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قالت الرعاية الصحية بالأقصر، إنه استمرارًا لإنجازات مستشفى الكرنك الدولي ( مستشفى الأقصر العام سابقًا)، نجح فريق أطباء الجراحة العامة بالمستشفى من فصل الحويصلة المرارية عن الكبد بالمنظار، لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما، تعانى من التهاب حصوى مزمن، باستخذام جهاز الـ Ligasure، ويعد جهاز من الأجهزة الحديثة، التي تستخدم لأول مرة بالأقصر.

شارك في العملية نخبة مميزة من أطباء الجراحة العامة والمناظير وأطباء التخدير، بقيادة الدكتور علاء ذكي _ أخصائي الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى، الدكتور، زياد عبدالرؤوف_ أخصائي الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى، والدكتور، ماجد فريد، أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتورة، سحر عبدالحميد، أخصائية التخدير بالمستشفى، والدكتور، محمود عبدالحارث، أخصائي التخدير بالمستشفى.

وأجريت العملية تحت إشراف: الدكتور محمد حسن، رئيس أقسام الجراحة العامة بالمستشفى، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المريض.

المصرى اليوم

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