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رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس

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رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس
استقبل رئيس ⁧ جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل لخدمة الطلاب والطالبات، وحرصها التام على كل ما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة. وذلك بعد أن تداول رواد التواصل مقطعا لاتصال بين الطالب وعضو الهيئة الأكاديمي، حيث قام الأخير بالإساءة للطالب الذي يعاني من "التأتأة"، وجرى ازدراؤه أمام زملائه عبر الاتصال المرئي، وأصدرت بعدها جامعة طيبة بيانا أوضحت فيه موقفها حول ما تم تداوله، وقالت الجامعة: «تؤكد الجامعة أنها تلقت بلاغًا عبر الطرق النظامية واطلاعها على الموضوع، ورفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية، والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، وأن الإجراءات النظامية التي قررتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه».

الوطن السعودية

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