تدمير زورقين حوثيين مفخخين ومقتل 108 من ميليشيات العبدية

★ ★ ★ ★ ★

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك جنوبي البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك لـ«اتفاق استوكهولم»، بإطلاق العمليات العدائية من محافظة «الحديدة».

19 عملية

في سياق متصل، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في «العبدية» بـ«مأرب» خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في «العبدية»، ومقتل ما يزيد على 108 من عناصرها، مؤكدا التزامه بـ«دعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين».

قد أعلن التحالف، أول أمس، مقتل نحو على 300 مسلح من الحوثيين، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إثر قصف جوي في منطقة «العبدية» بجنوب محافظة مأرب.

وقال التحالف، في بيان: «استهدفنا 9 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا». وأكد التحالف، الثلاثاء، تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في مديرية «العبدية» خلال الـ24 ساعة الماضية.

استهداف العبدية

استهدفت ميليشيا الحوثي، أمس الأربعاء، بصاروخ بالستي المستشفى الوحيد في مديرية «العبدية» بمحافظة «مأرب»، شمالي شرق اليمن، التي يفرض عليها حصارا خانقا منذ أسابيع، وسط أوضاع وظروف إنسانية كارثية.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية لجأت إلى قصف المستشفى الوحيد، في المديرية المحاصرة، بعدما فشلت في إحراز أي اختراق، على الرغم من تنفيذها العديد من الهجمات المتتالية خلال الساعات الماضية.

كما استهدف الحوثيون، أمس، قرى سكنية ومحطة وقود في مديرية «الجوبة» بالمحافظة نفسها بـ3 صواريخ بالستية، مما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين.

منذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية «العبدية» من مختلف المنافذ، بعد أن صدت قوات القبائل، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.

استهداف إجرامي

وعبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره، بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستشفى علي عبدالمغني في مديرية «العبدية» المحاصرة بمحافظة «مأرب» بصاروخ بالستي، قال إنه «إيراني الصنع»، بعد ساعات من إعلان مكتب الصحة إصابة 160 من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف المتواصل.

وأكد «الإرياني»، في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»، أن هذا الاستهداف الإجرامي للمستشفى الوحيد في المديرية يأتي في ظل حصار غاشم تفرضه ميليشيا الحوثي عليها، أدى إلى نفاد مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف المعدات جراء نفاد مادة الديزل، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل، وعجزها عن تقديم الخدمات، وتعذر إخلاء الحالات لمناطق أخرى جراء الحصار.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لجريمة قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية مستشفى علي عبدالمغنى باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقديم المسؤولين عنها، من قيادات الميليشيات وعناصرها، للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».

خسائر فادحة للانقلابيين

19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في «العبدية» في «مأرب»

تدمير 12 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في «العبدية»

مقتل ما يزيد على 108 من عناصرها

تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك جنوبي البحر الأحمر